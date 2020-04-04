شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية: تسليم 24 ألف شريحة «تابلت» لطلاب الصف الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، استمرار التنسيق بين الشركة المصرية للاتصالات ومديرية التربية والتعليم في تسليم شرائح التابلت الخاصة لطلاب الصف الأول الثانوى، حرصًا على مستقبل الطلاب خلال هذه المرحلة الراهنة وضمن خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، السبت، إنه تم تسليم 24 ألف شريحة «تابلت» من إجمالى 30 ألف شريحة للطلاب بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع باقى الشرائح وفقاً لخطة التوزيع المحددة، وتم تجهيز 11 مدرسة بجميع مراكز المحافظة كإجراء إحترازى منعاً للتزاحم ولتخفيف العبء عن الطلاب وأولياء الأمور .

وناشد المحافظ الطلاب وأولياء الأمور الذين لم يحصلوا على شرائح التابلت التوجه إلى المدارس المعلن عنها ومقار الشركة المصرية للاتصالات لاستلامها واتباع كافة الإجراءات الوقائية والصحية حرصاً عليهم.