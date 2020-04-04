شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين المنوفية» تشنّ حملات على مصانع ومحال المستلزمات الطبية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، ضبط مصنع مستلزمات طبية بمنوف يعمل دون ترخيص وينتج كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات.

وقال المحافظ في بيان، السبت، إنه عقب تفتيش المصنع تم ضبط 3 آلاف كمامة تحت التصنيع، و5250 أخرى غير مطابقة للمواصفات، و8 ماكينات خياطة، 500 كرتونة فارغة لتعبئة المنتج النهائى، مشيرًا إلى أن ذلك في إطار خطة المحافظة لتشديد الرقابة على الأسواق ومنع استغلال الظروف الراهنة وحفاظًا على صحة المواطنين.

وأشار إلى أنه تم تحرير محضرين ضد أصحاب محال مستلزمات طبية بمركز شبين الكوم، وتم التحفظ على 48 زجاجة ماء أكسجين، و7 «جراكن» ماء أزرق، و16 زجاجة جيل مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.