شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يقرر السماح بفتح محال الجزارة والدواجن والأسماك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سمح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لمحال الجزارة والأسماك والدواجن والخضروات والفاكهة بالعمل أسوة بمحال البقالة، موجهًا الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية وإدارة المرور بالبحيرة بالالتزام بتنفيذ كل بنود القرار خلال فترة حظر التحرك المعلنة وضرورة الالتزام بكل قرارات الدولة الصادرة في هذا الشأن.

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وشهدت محافظة البحيرة زحامًا شديدًا الخميس على محال الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن بسبب قيام المحافظة بإغلاق المحال يومى الجمعة والسبت.

وقال «المحافظ» إن القرار بأتى في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس کورونا المستجد، وتنفيذا لتطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٦٨ لسنة ٢٠٢٠، مؤكدًا أن الهدف من حظر التجول هو الحد من الانتقال والتحرك غير الضرورى للمواطنين وليس الهدف تعطيل حركة التجارة والاقتصاد بالبلاد.

وقرر «المحافظ» السماح بمرور السيارات الخاصة بنقل مختلف البضائع، واستمرار عمل محطات التموین بالوقود خلال فترة حظر انتقال المواطنين لخدمة سيارات نقل البضائع، كما قرر استمرار تواجد أقل عدد ممكن من العاملین بوحدات الجهاز الإداري للدولة والمدارس والجامعات ودواوین عموم الوزارات والهيئات، والاقتصار على مجموعة العمل اللازمة لتيسير العمل مع امكانية عمل فارق زمنی في مواعيد حضور وانصراف العاملين، كما قرر إغلاق وعدم تواجد أحدًا من العاملين بمواقع ومكتب تقديم الخدمات الحكومية المعلقة.