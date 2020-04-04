شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري الأسبق يرد على إثيوبيا: تناست أن مصر طليعة تحرير أفريقيا من الاستعمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الري الأسبق، ما تمتلئ به صفحات وسائل الإعلام الإثيوبية من تصريحات تمثل «أكاذيب صارخة هدفها تأليب الرأي العام، وتدعي أن مصر تريد فرض اتفاقيتها الاستعمارية القديمة وتمارس دورها الاستعماري القديم».

وأضاف «علام» في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، السبت، أن «إثيوبيا تناست أن مصر هي طليعة تحرير أفريقيا من الاستعمار، وأمدت معظم دول القارة بالمال والسلاح والتدريب لتحرير أوطانهم، ومصر لم تطالب بتطبيق اتفاقيات ١٩٠٢، ١٩٢٩، ١٩٥٩ في مفاوضات سد النهضة نهائيًا، كما تزعم إثيوبيا ذلك كذبًا وخداعا لشعبهم أولًا ودول أفريقيا ثانيًا».

وأوضح وزير الري الأسبق أن «مصر طالبت بتطبيق قواعد القانون الدولى الخاصة بقيام دولة بالزعم في إقامة سد على نهر دولي مشترك، وهما قاعدتي الإخطار المسبق، وعدم الإضرار الجسيم»، مشيرًا إلى أن «إثيوبيا لم تخطر مصر أو السودان بعزمها بناء سد النهضة، وبمواصفاتها المبدئية لكي تدرس الدولتان تداعيات السد عليهما، ويوافقوا أولًا على بناء السد».

وأشار إلى أن «إثيوبيا اعتبرت أن سد النهضة عمل سيادى، ولا يجب عليها إخطار الآخرين، وفى المفاوضات حول آثار السد السلبية على دولتى المصب تبين أن حجم السد ضخم، وله تأثيرات هائلة وخاصة على مصر، ولكن إثيوبيا لم تقبل أي توصيات في هذا الشأن بحجة أن حجم السد تحدده الدولة كأمر سيادي، ثم بدأ التفاوض حول قواعد التشغيل والتخزين».

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وأضاف «علام» أن «المفاجأة كانت في أن شرط إثيوبيا للتعاون في هذا الشأن فيجب على مصر والسودان الاعتراف أولًا بحصة مائية لإثيوبيا، مهددة بحجب معظم المياه عنهما»، مشيرًا إلى أن «هذا هو السلوك الإثيوبى، حتى أمريكا والبنك الدولى يأسا من سلوكياتها، والسؤال الآن عن جدوى أي مزيد من التحرك السلمي في هذا الملف في ظل تهديد إثيوبيا ببدء التخزين بعد أسابيع قليلة ؟».

كانت وسائل إعلام إثيوبية قد نقلت تصريحات عن أحد أعضاء فريق التفاوض الإثيوبي حول «سد النهضة» بقوله إن «مصر تواصل تغيير هدف المفاوضات، لتنشيط الاتفاقية الاستعمارية عام 1959″، بحسب زعمه.

يذكر أن الاتفاقية المذكورة قد وقعت مصر عليها مع السودان في نوفمبر 1959، لتقاسم مياه النيل، وتنص على حصول الأولى على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويًا، فيما تمنح الثانية 18.5 مليار متر مكعب.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، الخميس، عن عضو الفريق، زريهون أبي، قوله إن «مصر تحاول اتباع تكتيكات غير مجدية لإحياء رغبتها الاستعمارية على مر السنين»، مشيرًا إلى أن «المصريون يعتقدون أنه يمكنهم فرض رغباتهم الاستعمارية، ويريدون جعل إثيوبيا ودول المنبع الأخرى مستعمراتهم»، بحسب زعمه.

فيما قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في تصريحات صحفية بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لبدء بناء مشروع السد، الأربعاء الماضي، إن بلاده ستبدأ في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير في موسم الأمطار المقبل.