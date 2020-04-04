شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. توصيات مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية فيديو ضمن حملة «وقاية» .. حملةٌ توعويَّة أطلقها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مطلع فبراير الماضي؛ حرصًا منه على السَّلامة المُجتمعيَّة، ونشرًا للوعي الوقائي من وباء فيروس كُورونا المستجد (كوفيد - 19)، وبيانًا للعديد من الأحكام الشَّرعيَّة المُتعلِّقة بعبادات المُسلم وتعاملاته في ظلِّ خوف انتشاره؛ ولا زالت الحملةُ مستمرةً.

وكان قد أعلن المركز انه سيصدر دليلًا شاملًا لكيفية التعامل الأمثل مع مصابي وضحايا الأمراض الناتجة عن الأوبئة والفيروسات المختلفة من الناحية الشرعية والذى سيصدره تباعًا على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي في شكل فتاوى شرعية تتناول جميع الأحكام المتعلقة بالمصابين أو المتوفين جراء هذه الأمراض، وكيفية الوقاية منها، وما ينبغى على المسلم فعله في مثل هذه الحالات فى عباداته وتعاملاته، وسيقوم المركز بنشر هذه الفتاوى باللغة العربية وثلاث عشرة لغة أخرى، منها الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية كتوجيهات للأمة فى كل مكان، وحرصًا منه على سلامة أفرادها.

وعقب نشر هذه الفتاوى سيتم جمعها ونشرها في صورة دليل متكاملٍ وشاملٍ.

ومن أبرز الفتاوى التي نشرت وسيتم نشرها:

⁃ منهج الإسلام في التعامل مع فيروس كورونا.

⁃ اتباع التعليمات التي تصدرها السلطات المختصة في مواجهة هذا الخطر.

⁃ حكم لبس الكمامة أثناء الصلاة.

⁃ حكم أداء الصلاة في جماعة في ظل تهديد الإصابة بالفيروسات والأوبئة.

⁃ حكم تعليق صلاة الجمعة والجماعة في مثل هذه الحالات.

⁃ حكم تعقيم الأماكن العامة والمساجد بالكحول، وصلاة المسلم وعلى ثوبه وبدنه مواد كُحولية مطهرة.

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⁃ أخلاقيات التعامل عند ظهور الأوبئة والأمراض المعدية.

⁃ أخذ العبرة والعظة، وأهمية إتقان العمل وإخلاصه لله.

⁃ عدم نشر الإشاعات والحذر منها، مثل أعداد المصابين والمتوفين.

⁃ حرمة الاستغلال والجشع والأثر المترتب على هذا الجُرم.

⁃ الحجر الصحي في الإسلام.

⁃ دور كل فرد من أفراد المجتمع في مواجهة الوباء ومنع انتشار العدوى.

⁃ دور الأطباء وتقدير جهودهم والتعاون معهم.

⁃ التضامن والتكافل في وقت الأزمات.

⁃ حكم وكيفية تغسيل الميت نتيجة الإصابة بالفيروسات وطريقة دفنه.

⁃ آداب تقديم واجب العزاء في مثل هذه الظروف من خلال ما يمنع انتشار الوباء.

⁃ ضرورة التضرع إلى الله واللجوء إليه وقت الأزمات ؛ مصداقًا لقول الله عزَّ وجلَّ: " أَمَّن يُجِيبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجۡعَلُكُمۡ خُلَفَآءَ ٱلۡأَرۡضِۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ " [النمل 62].