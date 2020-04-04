شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم يتبنى مبادرة "تحدى القراءة" لكسر ملل العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبنى منتدى شباب العالم، مبادرة سريعة لـ"تحدى القراءة"، فى الآونة الحالية التى ينعزل الناس فيها فى منازلهم بسبب مكافحة انتشار تفشى وباء كورونا المستجد.



منتدى شباب العالم

ومن خلال الصفحة الرسمية للمنتدي على "فيس بوك"، وجه الدعوة لكل شخص لقراءة أى كتاب كان ينتوى قراءته فى الأوقات الطبيعية ولم تسعفه الظروف فى إنجاز ذلك، وبالتالى انتهاز فرصة العزل المنزلى لقراءة أى كتاب فى يومين.

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وطلب المنتدى من الأشخاص الذين سيشاركون فى "تحدى القراءة"، المشاركة بملخص فى جملة عن الكتاب وعنوانه، وتفعيل هاشتاجات المبادرة والمنتدى #BookChallenge و#WorldYouthForum.