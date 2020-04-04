شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن المصابين فى معهد الأورام أصيبوا أثناء تأدية عملهم، وهذه هى ضريبة خدمتهم وتواجدهم فى خط الدفاع الأول ضد كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سيتم خلال الـ24 المقبلة عودة المعهد للعمل بكامل قوته واستقبال الحالات كما هو معتاد .

ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى أنه تم تعقيم معهد الأورام والمستشفيات الجامعية، وكذلك أطقم العاملين فيها.

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جدير بالذكر أنه قد طالب أعضاء مجلس النواب، محاسبة مدير معهد الأورام، وذلك بعد إعلان اكتشاف حوالى 17 حالة مصابة بفيروس كورونا، كوفيد 19، داخل المعهد، مشددين على ضرورة الوقوف على تفاصيل هذه الكارثة التى قد تحول المعهد لبؤرة لتفشى الفيروس، وإهدار الجهود التى تبذلها الدولة من إجراءات وقائية احترازية فى هذا الصدد.

وتقدم النائب إسماعيل نصر الدين، ببيان عاجل، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى، بشأن واقعة معهد الأورام وإصابة عدد من طاقم الأطباء والتمريض بفيروس كورونا المستجد، مطالبا باستدعاء وزير التعليم العالي للوقوف على ملابسات هذا الأمر والأسباب التى أدت إلى ذلك خاصة وأن هذه الكارثة قد تحول المعهد لبؤرة لتفشي فيروس كورونا.