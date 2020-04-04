شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيطالى: الشكر الجزيل للدولة المصرية على دعمها لشعبنا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالى، الشكر لمصر وشعبها على المساعدات الطبية التى وصلت إلى روما، اليوم السبت، مؤكدا خلال حديثه مع وزير الصحة الدكتورة هالة زايد على تقدير الشعب الإيطالى للمصريين.

وفى بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية، أكدت فيه أنه فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة، وطبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قامت القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا، وذلك فى إطار العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما سيساهم فى تخفيف العبء عن دولة إيطاليا فى محنتها الحالية خاصة فى ظل النقص الحاد لديها فى الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات فى إيطاليا.

تأتى تلك المساعدات انطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة فى مختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم والتضامن الدائم فى أوقات المحن والأزمات".