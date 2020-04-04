شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 681 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالى الوفيات لـ15 ألفا و362 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت إيطاليا 681 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالى إلى 15 ألفا و362 حالة، وذلك وفقا لما نقلته شبكة سكاى نيوز.

وأكدت الشبكة الإخبارية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 124 ألفا و632 حالة.

وفى وقت سابق، أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أنه يجب أن يتحد العالم لمواجهة وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، مشيرا إلى وصول 20 من كبار الأطباء فى أوكرانيا إلى إيطاليا للمساعدة فى علاج المرضى، ووصفها بأنها تجربة لا تقدر بثمن.

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وكتب زيلنيسكى، عبر حسابه على تويتر: "أثناء الوباء كوفيد 19، يجب أن يتحد العالم ويجب أن تدعم الدول بعضها البعض"، مضيفا: "اليوم، وصل 20 من كبار الأطباء الأوكرانيين إلى إيطاليا للمساعدة فى علاج المرضى، سوف يعودون بتجربة لا تقدر بثمن".

من جانبه، أكد فيكتور لياشكو، نائب وزير الصحة الأوكرانى، ذهاب 20 طبيبا أوكرانيًا إلى إيطاليا للمساعدة فى مكافحة جائحة فيروس كورونا واكتساب خبرة عملية في علاج المرضى، قائلا: "أنا ممتن لكل من تطوع وذهب لتقديم الرعاية الطبية، والتعلم من تجربة الرعاية الطبية هناك، 20 طبيبا ذهبوا إلى إيطاليا لمدة 14 يوما، ولمساعدة الأطباء الإيطاليين".

وأشار ليشاكو إلى أنه إذا كان الوضع فى أوكرانيا مستقرا، وليس هناك حاجة ملحة لجذب هؤلاء العاملين فى المجال الطبى للمساعدة، فسيخضعون للمراقبة هناك، لكن إذا كانت هناك حاجة إلى مساعدة فورية، فإن هذا الفريق سيتقدم الخطوط الأمامية فى المرافق الصحية الأوكرانية.