الخليج 365: طائرتان تحملان مستلزمات طبية وبدل واقية من مصر إلى إيطاليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها السيسى يشارك فى قمة أفريقية مصغرة بالفيديو كونفرانس بحضور ماكرون ومدير«الصحة العالمية». اقرأ في العدد أيضا.. -الرئيس: مواجهة تفشى الوباء ينبغى أن تتم بالتوازى مع الجهود القارية لمكافحة مخاطر الإرهاب -الرئيس: مواجهة تفشى الوباء ينبغى أن تتم بالتوازى مع الجهود القارية لمكافحة مخاطر الإرهاب - طائرتان تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية مقدمة من مصر إلى إيطاليا - «حرب الأقنعة» تكشف الوجه القبيح للغرب فى «زمن - «حرب الأقنعة» تكشف الوجه القبيح للغرب فى «زمن كورونا ».. اتهامات لأمريكا بالاستيلاء على شحنة «كمامات» موجهة لبرلين.. وأسبانيا تتهم تركيا بسرقة طائرة محملة بأجهزة تنفس - بدء التشغيل الفعلى لخط الربط الكهربائى مع السودان - وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة يكتب: فقه المتاح والمباح - وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة يكتب: فقه المتاح والمباح - إيقاف العمل بالمعهد القومى للأورام يوما واحدا للتعقيم الشامل Advertisements - إلغاء موائد الرحمن بالمساجد فى رمضان حال استمرار أزمة كورونا - إلغاء موائد الرحمن بالمساجد فى رمضان حال استمرار أزمة كورونا - وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها 7يونيو المقبل - إيقاف العمل بالمعهد القومى للأورام يوما واحدا للتعقيم الشامل - إيقاف العمل بالمعهد القومى للأورام يوما واحدا للتعقيم الشامل - أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى اللغة الألمانية - مخزون الأرز فى مصر يكفى احتياجات الأسواق لـ16شهرا - مخزون الأرز فى مصر يكفى احتياجات الأسواق لـ16شهرا - السيسى يوجه بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى للعام المقبل - «التموين» تقرر عدم إقامة «أهلا رمضان» بمدينة نصر منعا للتجمعات وتستبدله بآليات جديدة - «التموين» تقرر عدم إقامة «أهلا رمضان» بمدينة نصر منعا للتجمعات وتستبدله بآليات جديدة



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