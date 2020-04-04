شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا فعلت كورونا فى معهد الأورام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جامعة القاهرة عن إصابة 17 حالة بفيروس كورونا بين الممرضين والأطباء بالمعهد القومى للأورام، وتم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وتم أخذ عينات من المخالطين لهم بالمعهد لتحليلها.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالى، أن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) داخل معهد الاورام يأتى نتيجة لعمليات المسح الطبى التى يتم إجراؤها بصورة دورية داخل المعهد، موضحا أنه تم عزلهم داخل مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة.

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وقررت جامعة القاهرة، فتح تحقيق حول إصابة 17 شخصا من الأطباء والتمريض بالمعهد القومى للأورام بفيروس كورونا المستجد، للوقوف على أسباب التقصير أن وجدت، ومعاقبة المتسببين والاطلاع على كافة التفاصيل حول الأزمة.