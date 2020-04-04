شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مصر تتضامن مع حكومات وشعوب العالم فى محاربة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تدوينة له نشرت على صفحات التواصل الاجتماعى: "تتضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومات وشعوب العالم أجمع فى محاربة فيروس كورونا، ونحن على استعداد كامل لتقديم كل ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة".

وأضاف الرئيس السيسى: "ففى أوقات المحن تسمو القيم الإنسانية فوق كل شيء، وبإذن الله سيمضى هذا الوقت الحرج وسننتصر جميعا وسيذكر التاريخ عظمة مصر وتلاحمها مع العالم أجمع، وإن هذه المحنة جاءت لتذكرنا بأهمية روح التعاون والاتحاد وتدعونا للتكاتف وأن نتحلى بالمسئولية والتفاؤل والصبر.

وأنهى الرئيس السيسى كلامه قائلا: "حفظ الله مصر وشعبها العظيم وشعوب العالم أجمع".



