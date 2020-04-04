شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية ومساعدات لإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها أنه فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة، وطبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قامت القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا، وذلك فى إطار العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما سيساهم فى تخفيف العبء عن دولة إيطاليا فى محنتها الحالية خاصة فى ظل النقص الحاد لديها فى الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات فى إيطاليا.. وفيما يلى موجز أخبار مصر .





رئاسة الجمهورية: طائرتان عسكريتان تحملان مستلزمات طبية ومساعدات لإيطاليا

فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة، وطبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قامت القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا، وذلك فى إطار العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما سيساهم فى تخفيف العبء عن دولة إيطاليا فى محنتها الحالية خاصة فى ظل النقص الحاد لديها فى الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات فى إيطاليا.

ا لسيسى يوجه بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى للعام القادم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ومستشار الرئيس للتخطيط العمرانى".

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة بمواقع التشييد والبناء فى ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووجه الرئيس بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التى كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020 إلى العام القادم 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة المصرية، وذلك نظراً لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد سواء على المستوى الوطني أو العالمى.

وزير الأوقاف: إلغاء موائد الرحمن بالمساجد فى رمضان حال استمرار أزمة كوورنا

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لن يتم إقامة موائد الرحمن التابعة للمساجد لإفطار الصائمين في شهر رمضان الكريم حال استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا حفاظا على عدم التجمعات والالتزام بالإجراءات الوقائية من الفيروس.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد في تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”، أنه لن يتم إعادة فتح المساجد في شهر رمضان، ما لم تزل العلة وهو عدم تسجيل حالات إيجابية لفيروس كورونا، قائلاً: "رب شعبان هو رب رمضان، والتحقق من زوال العلة سيكون من خلال عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا على أرض مصر كافة، ثم عودة الحياة إلى طبيعتها وتأكيد وزارة الصحة على أن التجمعات لم تعد تشكل خطرًا في شأن نقل العدوى بفيروس كورونا، مؤكدة أن الساجد قبل المساجد، وأن الحفاظ على النفس البشرية من أهم المقاصد العامة للشرع الحنيف.

فيديو.. وزيرة الصحة تسلم روما المساعدات الطبية.. ووزير خارجية إيطاليا: شكرا يا مصر

عبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن شكره لمصر وشعبها على المساعدات الطبية التى وصلت إلى روما، اليوم السبت، مؤكدا خلال حديثه مع وزير الصحة الدكتورة هالة زايد على تقدير الشعب الإيطالى للمساعدات المصرية.

واحتفى وزير الخارجية الإيطالى عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بالمساعدات الطبية المصرية التى وصلت دعما للشعب الإيطالى بعد تفشى وباء كورونا بشكل كبير.





الحكومة تنفى عودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن قرار وزارة الأوقاف بعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الأوقاف أنه لا صحة لعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل، مُشددةً على أن قرار تعليق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد قائم ولم يتم إلغاؤه لحين زوال علة الغلق، وهو وباء كورونا من خلال التنسيق مع وزارة الصحة





مصادر بالبترول: الأسبوع الجارى إعلان أسعار البنزين الجديدة لـ 3 أشهر

قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، إنه خلال الأسبوع الجارى سيتم الإعلان عن أسعار المنتجات البترولية لـ "البنزين والسولار والمازوت"، لافتا إلى أن لجنة التسعير والمشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعمل وفق معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف وتكاليف تداول المنتجات البترولية.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية ستجتمع بداية الأسبوع الجارى، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار والمازوت بعد انتهاء اجتماع اللجنة على الفور.





وزير الكهرباء: تشغيل خط الربط مع السودان بالكامل فى 2021

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم تشغيل خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان بشكل كامل بقدرة 300 ميجا وات خلال الرع الأول من 2021، موكدً أنه تم الاتفاق مع كبرى الشركات المتخصصة لتوريد المعدات اللازمة للجانبين المصرى والسودانى لاستكمال الأعمال الخاصة بإنشاء الربط.

وزير الأوقاف: لن نفتح المساجد في رمضان حال استمرار أزمة كورونا

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لن يتم إعادة فتح المساجد في شهر رمضان، ما لم تزل العلة وهو عدم تسجيل حالات إيجابية لفيروس كورونا.

وأضاف جمعة في تصريحات لـ ”الخليج 365”، قائلاً: "رب شعبان هو رب رمضان، والتحقق من زوال العلة سيكون من خلال عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا على أرض مصر كافة، ثم عودة الحياة إلى طبيعتها وتأكيد وزارة الصحة على أن التجمعات لم تعد تشكل خطرًا في شأن نقل العدوى بفيروس كورونا، مؤكدة أن الساجد قبل المساجد، وأن الحفاظ على النفس البشرية من أهم المقاصد العامة للشرع الحنيف.

الحكومة تعلن رسميا التشغيل الفعلى لخط الربط الكهربائى بين مصر والسودان

أعلن مجلس الوزراء ، أنه في إطار استراتيجية جمهورية مصر العربية لجعل مصر محورا إقليميا لتبادل الطاقة، تم أمس الجمعة الثالث من أبريل 2020 بدء التشغيل الفعلى لخط الربط الكهربائى بين مصر والسودان جهد 220 ك.ف، وذلك تلبية لرغبة الجانب السودانى.

وسبق أن تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخط الكهربائى لربط البلدين في أبريل 2019، ويبلغ طوله بالجانب المصرى حوالى 100 كم، وبالجانب السودانى حوالى 70 كم.

عقد اجتماعات مجلس الأمن عن طريق الفيديو كونفرانس والتطبيقات الذكية لأول مرة

تتولى جمهورية الدومينيكان منذ الأول من أبريل رئاسة مجلس الأمن الدولي، التي علق سفيرها لدى الأمم المتحدة في بلاده، ولم يستطع القدوم لنيويورك بسبب إغلاق المطارات لمنع انتشار وباء كورونا المميت.

Advertisements

وذكرت مصادر دبلوماسية أن ممثل الدومينيكان السفير، خوسيه سينجر، أخذ، بمساعدة فريق له، يعقد من عاصمة بلاده، سانتو دومينغو، المناقشات عبر تطبيقات الاجتماعات مثل "زووم" وكذلك الفيديو كونفرانس مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، وقد عقد يوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا بهذه الطريقة.

ضبط قضايا كسب غير مشروع وغسل أموال بقيمة 7 مليارات جنيه

وجه قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث نجحت الحملات ـ خلال شهر ـ في مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة من ضبط 5950 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها 775 قضية ضرائب عامة، وكشف 449 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و399 قضية فى مجال الجمارك، و39 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و1386 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و751 قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط 24 قضية فى مجال "الإتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف الأموال"، و18 قضية فى مجال "الإختلاس والإستيلاء على المال العام والإضرار به"، و22 قضية "إحتيال مصرفى- بطاقات إئتمان- غسل أموال – كسب غير مشروع" ، بقيمة بلغت 7,250,056,149 سبعة مليارات ومائتين وخمسين مليوناً وستة وخمسين ألفاً ومائة وتسعة وأربعين جنيهاً مصرياً، وعملات أجنبية مختلفة بما يعادل 8,548,483 جنيه.

الداخلية تضبط 31 ألف مقهى و12 ألف مركز تعليمى و10 الآف محل مخالف

واصلت وزارة الداخلية جهودها المتلاحقة لمكافحة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة المصرييين، من خلال العديد من الإجراءات الإحترازية، حيث نجحت الداخلية خلال أسبوعين في ضبط 14292 قضية تموينية متنوعة، وضبط 31295 قضية مقاهى مخالفة، وغلق 12618 مكان نشاط تعليمى مخالف، وغلق 10631 محل مخالف لقرار الغلق.

جاء ذلك استمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".

الأرصاد: اليوم ذورة ارتفاع الحرارة ونحذر من تخفيف الملابس والتقلبات واردة

كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم السبت هو ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة، حيث تصل العظمى بالقاهرة 35 درجة، لافتا إلى أنه من المتوقع بداية من غد الأحد أن تنخفض درجات الحرارة وتتراوح العظمى بين 29 و30 درجة.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك ارتفاع أيضا فى درجات الحرارة الصغرى والتي تتجاوز الـ 22 درجة مئوية، لافتا إلى أنه من المتوقع بداية من الاثنين يشهد انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة العظمى لتعود لمعدلاتها الطبيعية وتتراوح فى القاهرة بين 26 و27 درجة.





وفيات فيروس كورونا تتخطى حاجز الـ60 ألف حالة حول العالم

تخطى عدد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى مختلف دول العالم، حاجز الـ 60 ألف حالة، وفيما وصل عدد الإصابات إلى أكثر من مليون و130 ألف حالة، وبلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى أكثر من 234 ألف حالة، وذلك وفق موقع worldometers.

وتشكل الولايات المتحدة أكثر دولة سجلت وفيات جديدة خلال 24 ساعة (1480)، ثم فرنسا (1120) وإسبانيا (932)، وفيما أعلنت الصين عن 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

جامعة القاهرة :مسح كامل للأطقم الطبية والمرضى بمعهد الأورام لمنع انتشار كورونا

أعلن الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة، تكفل الجامعة بعمل كل الفحوصات والمسحات والتحليلات الطبية اللازمة لكل الأطقم الطبية والعاملين والمرضى بالمعهد ومستشفيات القصر العيني علي نفقاتها، وذلك بعد اكتشاف 17إصابة بفيروس كورونا داخل المعهد، واتخاذ ما يلزم طبيا في ضوء نتائج الفحوصات والمسحات المشار إليها.

وقال الدكتور علم الدين، فى بيان صادر منذ قليل عن جامعة القاهرة ، إن الجامعة لن تدخر جهدا من إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على كافة أعضاء المنظومة الطبية والعاملين والمرضي المترددين بالمعهد القومي للأورام، مشيراً إلى أنه جاري التنسيق مع المعامل المركزية لوزارة الصحة لإجراء الفحوصات الشاملة لهذه الأطقم، بالإضافة إلى مراجعة سجلات المرضي ضمن إجراءات الترصد والمتابعة.

انقطاع المياه غدا بعدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة بسبب أعمال حفر الكبارى

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق ( العزب بمسطرد – أرض الجولف – تريومف – شارع عثمان بن عفان – شارع نخلة المطيعى –منطقة ألماظة – قاعدة الماظة العسكرية ومستشفى الجلاء العسكرى)، لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح غد الأحــد الموافق 05 –04- 2020 وحتى الساعه العاشره مساء نفس اليوم ، وذلك نظرا لاعمال الحفر للكبارى بشارع بن الحكم بمنطقه المطرية

وأضافت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

القوى العاملة: السعودية تمدد "هوية مقيم" آليا ومجانا للوافدين حتى آخر يونيو

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، أوضح فيه المستشار العمالى أحمد رجائى، أن إدارة الجوازات السعودية بدأت فى تمديد "هوية مقيم" آليا للوافدين داخل وخارج المملكة، وذلك لمدة 3 أشهر ودون مقابل مالى وذلك للذين تنتهى إقامتهم خلال الفترة 18 مارس الماضى وحتى 30 يونيو المقبل. وذلك للعاملين بالمهن التجارية والصناعية.

وقال المستشار العمالي: إن ذلك يأتى إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا المستجد، ومنع تفشى الفيروس .





معهد الأورام: مسح للفرق الطبية بعد اكتشاف إصابات كورونا ولا إجلاء للمرضى

قالت الدكتورة غادة شريف وكيل معهد الأورام ، إن المعهد اتخذ جميع إجراءات الوقاية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار فيروس كورونا ، موضحة أن الحالات التي تم اكتشاف إصابتها بالفيروس داخل المعهد كانوا مخالطين لممرضات يعملن في أماكن أخرى .

وأضافت وكيل معهد الأورام في تصريح خاص لـ" الخليج 365" أن المعهد بدأ في اجراء مسح طبى لكل الفرق الطبية من الأطباء والممرضين منذ أول أمس، موضحة أن المخالطين للحالة المصابة تم عزلهم طبيا.





"الرى" تعلن عن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالى

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، حالة الطوارئ القصوى بين أجهزة وقطاعات الوزارة والمديريات استعداداً لموسم الزراعات الصيفية، وعلى رأسها محصول الأرز، والذى بدأ فى محافظتى الدقهلية وكفر الشيخ.

وأكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، أنه جرى البدء فى تنفيذ إعداد برامج توزيع وإدارة المياه لكافة المناطق والترع بالجمهورية لضمان وصول المياه بالكمية المناسبة وفى التوقيت المناسب دون هدر أو عجز، وهو ما يسهم فى تحسين حالة الرى بمناطق الجمهورية وانخفاض أعداد الشكاوى.