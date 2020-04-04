مؤشر الخليج 365| وفيات كورونا يوميا حول العالم: يوم أسود لأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - رصد - أشرف جهاد وعصام خضيري:

ينشر الخليج 365 مخططًا زمنيًا لحالات الوفاة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19) في مختلف دول العالم، بدءًا من 22 يناير الماضي وحتى 3 أبريل الجاري، وذلك وفقًا للإحصائيات الرسمية التي يتم تحديثها يوميًا من منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة حول العالم.

ويُظهر مؤشر الخليج 365 أعلى الدول التي سجلت وفيات، وكيفية تفشي الفيروس في أنحاء العالم، وتطورات الوضع في أعلى وأقل الدول من حيث عدد الوفيات.

ويكشف المخطط التفاعلي كيفية انتقال بؤرة الفيروس الرئيسية من أسيا إلى أوروبا وأمريكا، والتحولات الدراماتيكية في الوفيات في الدول الغربية.

ويُغطي المُخطط خريطة الوفيات الزمنية لتفشي الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم في الفترة من 22 يناير إلى 3 أبريل 2020.

ونشأ الفيروس في مدينة ووهان الصينية في أواخر عام 2019، وانتشر إلى أكثر من 180 دولة بحلول 1 أبريل 2020.

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وفي بداية المخطط اقتصرت الوفيات على 27 حالة وفاة فقط، سجلت حتى يوم 24 يناير، قبل أن تتصاعد الوفيات في موطن الفيروس في الصين.وفي 2 فبراير سجلت أول حالة وفاة خارج الصين في دولة الفلبين القريبة. تلتها حالة في اليابان بتاريخ 12 فبراير، ثم فرنسا وتايوان بعد ذلك بـ3 أيام.

ولم يتنبه العالم لتمدد الخطر الفيروسي، ولم تتخذ الدول الإجراءات اللازمة للوقاية من انتقال العدوى لتبدأ مرحلة تفشي المرض وتزايد الوفيات خارج الصين. وبدأ الفيروس يحصد مزيدا من الضحايا في إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا وسفينة الأميرة الماسية التي ظلت عالقة بين عدة دول.

وفي 28 فبراير بدأ عداد الوفيات في الولايات المتحدة التي سجلت أمس أسوأ يوم في تاريخ العالم بأكبر حصيلة وفيات يومية تجاوزت 1400 وفاة. ومع بداية شهر مارس، بدأت زيادة دراماتيكية في وفيات إيطاليا، التي احتلت وقتها المركز الثاني بعد الصين، فيما جاءت إيران في المركز الثالث.

وبشكل مأساوي، ارتفعت الوفيات في إيطاليا بالمئات يوميا لتتصدر دول العالم من حيث الوفيات منذ مساء يوم 18 مارس. وفي اليوم نفسه بدأت إسبانيا ارتفاعا دراماتيكيا في الوفيات لتحتل المركز الثالث بدلا من إيران. وفي آخر أيام شهر مارس، تنتقل بؤرة الفيروس ووفياته من أسيا إلى أوروبا وأمريكا بتسجيل آلاف الوفيات في أمريكا وفرنسا وألمانيا.

وفي 3 إبريل، احتلت إيطاليا وإسبانيا وأمريكا وفرنسا بريطانيا المراكز الخمس الأوائل على الترتيب، فيما حلت الصين وإيران في المركزين السادس والسابع على الترتيب من حيث الوفيات.