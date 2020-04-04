متحدث الرئاسة ينشر فيديو توجيه السيسي للجيش بإرسال مساعدات لإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، فيديو لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، القوات المسلحة بإرسال طائرتين عسكريتين تحملان مستلزمات طبية وبدل واقية ومواد تطهير إلى إيطاليا، برفقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة. اقرأ أيضًا.. Advertisements - "نقلت رسالة من السيسي".. الصحة تكشف سبب زيارة هالة زايد لإيطاليا (صور) - وزيرة الصحة تصل إيطاليا (فيديو) ​

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