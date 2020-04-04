محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إنه جرى إرسال 17 حالة مصابة بفيروس "كورونا المستجد" من الطاقم الطبي للمعهد القومي للأورام، إلى العزل الصحي.
وأضاف علم الدين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم السبت، أنه تم إجراء تحاليل pcr للجميع في المعهد بلا استثناء، أو ما يقرب من 1000 شخص، بين أطباء وممرضين وعاملين، ونحو 60 من المرضى في المعهد.
وأوضح المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن غدًا الأحد ستظهر نتائج التحاليل للجميع، لافتًا إلى أنه لا توجد إصابات جديدة بخلاف الـ17 حالة المعلن عنها أمس.
ووصف علم الدين، الواقعة بالكارثة المتوقعة، فجميع الأطقم الطبية في العالم معرضة للإصابة بالفيروس، قائلًا إن 12% من الأطقم الطبية في إيطاليا تعرضت للإصابة بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث جامعة القاهرة: واقعة معهد الأورام "كارثة".. وأجرينا تحاليل لـ1000 شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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