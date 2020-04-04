تحدي جديد من منتدى شباب العالم لكسر ملل المكوث في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:



نشر الحساب الرسمي لمنتدى شباب العالم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينة لتحدي جديد يساعد المواطنين على كسر حالة الملل من المكوث في المنزل، في إطار إجراءات مكافحة فيروس "كورونا المستجد".

ويقوم التحدي على قراءة كتاب واحد في يومين، ثم مشاركة أهم ما جاء في الكتاب وعنوانه، بالإضافة إلى جملة واحدة مهمة منه، مع صفحة المنتدى على "فيسبوك".