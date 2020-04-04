تحدي جديد من منتدى شباب العالم لكسر ملل المكوث في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
نشر الحساب الرسمي لمنتدى شباب العالم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينة لتحدي جديد يساعد المواطنين على كسر حالة الملل من المكوث في المنزل، في إطار إجراءات مكافحة فيروس "كورونا المستجد".
ويقوم التحدي على قراءة كتاب واحد في يومين، ثم مشاركة أهم ما جاء في الكتاب وعنوانه، بالإضافة إلى جملة واحدة مهمة منه، مع صفحة المنتدى على "فيسبوك".
يأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة إقليميًا ودوليًا وعقب إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد، الذي مازال يتفشى في مختلف أنحاء العالم، بات "وباء عالميًا"، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".
ومنتدى شباب العالم، منتدي سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلق المنتدى في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.
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