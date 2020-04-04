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تحدي جديد من منتدى شباب العالم لكسر ملل المكوث في المنزل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:


نشر الحساب الرسمي لمنتدى شباب العالم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينة لتحدي جديد يساعد المواطنين على كسر حالة الملل من المكوث في المنزل، في إطار إجراءات مكافحة فيروس " المستجد".

ويقوم التحدي على قراءة كتاب واحد في يومين، ثم مشاركة أهم ما جاء في الكتاب وعنوانه، بالإضافة إلى جملة واحدة مهمة منه، مع صفحة المنتدى على "فيسبوك".

وبدأ المنتدى في إطلاق حملات توعوية للشباب من مختلف أنحاء العالم، إيمانًا بدور الشّباب في المُساهمة في التّغيير الحقيقيّ للمستقبل وإدارة الأزمات والتحديات، وتتضمن الحملات التوعوية التدابير الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس، وجميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا "كوفيد- 19" كما تشمل نشر حزمة من الإرشادات للتعريف بالفيروس وأعراضه، وطريقة انتشار العدوى، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، وطرق الوقاية منه.

يأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة إقليميًا ودوليًا وعقب إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد، الذي مازال يتفشى في مختلف أنحاء العالم، بات "وباء عالميًا"، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".

ومنتدى شباب العالم، منتدي سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلق المنتدى في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.​

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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