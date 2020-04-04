شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه رسالة لحكومات وشعوب العالم بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومات وشعوب العالم أجمع في محاربة فيروس «كورونا».

وقال الرئيس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نحن على استعداد كامل لتقديم كل ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة».

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وتابع: «فى أوقات المحن تسمو القيم الإنسانية فوق كل شيء، وبإذن الله سيمضى هذا الوقت الحرج وسننتصر جميعا وسيذكر التاريخ عظمة مصر وتلاحمها مع العالم أجمع».

وأكد السيسي أن هذه المحنة جاءت لتذكرنا بأهمية روح التعاون والاتحاد وتدعونا للتكاتف، وأن نتحلى بالمسؤولية والتفاؤل والصبر، مضيفًا: «حفظ الله مصر وشعبها العظيم وشعوب العالم أجمع».