شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الغربية»: الانتهاء من تسليم شرائح التابلت لـ13 مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية بصدد الانتهاء اليوم من تسليم جميع طلاب الصف الأول الثانوي المستهدفين من استلام شرائح التابلت التعليمي، وفقاً للجدول الزمني المعد والإحصائيات الواردة من جميع الإدارات التعليمية العشر، والمتبقى منها 13 مدرسة بنهاية اليوم .

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كما صرح أيضاً باستمرار صرف المعاشات لشهر أبريل التابعة للتأمينات، في إطار خطة تحافظ على عدم التكدس بين المواطنين أثناء صرف المعاشات، برعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وهي إجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار أي فيروسات بين المواطنين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا، وبما يحافظ على صحة المستفيدين من الصرف من أصحاب المعاشات .

وأكد «حسن» على أنه تم التنسيق بين مديرية التربية والتعليم بالغربية، وغرفة عمليات المحافظة، وشركة كهرباء جنوب الدلتا بضرورة استمرار التيار الكهربائي بدون انقطاع خاصة أثناء سير الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي والمخطط له البدء في الخامس من أبريل الحالي والذي سيستمر لمدة ثمانية عشر يوماً تبدأ من الغد وتستمر حتى الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من أبريل.

من ناحية أخرى، أكد وكيل الوزارة، أن غرف العمليات الرئيسية بالمديرية، والفرعية بالإدارات التعليمية العشر، والخاصة بامتحانات الأول الثانوي تم تشكيلها بناء على التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي جاهزة لاستقبال أي مشكلات تتعلق بسير الامتحان، ووضع الحلول السريعة لتدارك أي مشكلة تواجه الطلبة أثناء سير الامتحان.