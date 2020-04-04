شكرا لقرائتكم خبر عن كتاب دوري يلزم رؤساء المدن بالشرقية بالتصدي للتعديات على الأراضي وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2020، بالزام رؤساء المراكز، المدن، الأحياء، الوحدات القروية، مدير مديرية الزراعة، الإدارات التابعة له، والأجهزة التنفيذية التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين، والإزالة للأعمال المخالفة في مهدها وفور الشروع في تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها.

كما ألزم الكل بضبط الأدوات والمهمات المستخدمة في الأعمال المخالفة، والتحفظ عليها وتحصيل تكاليف الإزالة من المخالفين بالطريق الإداري مع تحمل المقصرين المسئولية المدنية والجنائية في هذا الشأن.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالإهتمام بملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والحفاظ عليها من التآكل لما تمثله من أمن قومى وغذائى للمواطنين.