شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوزع سلعًا غذائية ومطهرات وكمامات طبية على أسر العزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، عددًا من منازل أسر العزل المنزلي، بقرى مليج وشرانيس، للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً على متابعة تلك الأسر بصفة دورية للوقوف على مدى صحتهم وتلبية احتياجاتهم، في ظل انتشار فيروس «كورونا»، وكان بصحبته وكيل وزراة الصحة ورؤساء مدن شبين الكوم وقويسنا.
قام المحافظ بتوزيع سلع غذائية ومطهرات وكمامات طبية على أسر العزل المنزلى، مؤكداً على أنه قد وضع خطة بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير والمجتمع المدنى لتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للأسر الأكثر تضرراً، موضحاُ على أنه سيتم توزيع 500 كرتونة مواد غذائية ومطهرات وكمامات طبية على باقى الأسر بالمحافظة للوقوف بجانبهم في تلك الظروف الراهنة.
وشدد المحافظ على وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والوحدة المحلية بقويسنا بسرعة أخذ عينات لإحدى الأسر المجاورة لأحد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة حيالهم.
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم للحد من انتشار العدوى بين المواطنين.
وخلال تفقده أحد حالات العزل المنزلى وجه المحافظ وكيل وزراة التربية والتعليم بسرعة اتخاذ اللازم نحو تفعيل شريحة التابلت الخاصة بأحد أبنائه بالصف الأول الثانوى حرصاً على مصلحته.
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