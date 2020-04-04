شكرا لقرائتكم خبر عن «الحوار للتنمية» تطالب بوقف التسريح التعسفي لعمال قطاع السياحة بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم السبت، غرفة شركات السياحة وغرفة الفنادق، لإنقاذ مصير العمالة نتيجة التسريح التعسفي للعمال والموظفين، بسبب أزمة كورونا، والحفاظ على العمالة المدربة والحفاظ على انتظام رواتبهم خلال فترة مجابهة الفيروس الذي تحول إلى أزمة عالمية أدت إلى انهيار صناعة السياحة على مستوى العالم، لذلك يجب أن يتكاتف فيها الجميع من أجل الحفاظ على صحة الإنسان واستمرارية الحياة.

وحذرت المؤسسة، في بيان لها، من الإضرار بمئات الآلاف من العاملين بهذا القطاع لما في ذلك من تأثير مباشر على أسرهم وذويهم في ظرف اقتصادي صعب على الدولة والعالم، وطالبت مسؤولين الغرف السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية عدم تحميل الدولة ضغوط أكثر مما تعيشه الآن بسبب الجائحة العالمية، وإعلاء المسؤولية الاجتماعية والتضامنية والحفاظ على العمالة المدربة حتى تنتهي الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.

وقالت المؤسسة إن الحكومة والقطاع الخاص حول العالم يتحملان الأعباء المالية التي وضعتها الأزمة الطارئة على كاهل الدول والشعوب ويعملان من أجل عدم الإضرار بالعمال في مختلف القطاعات حتى لا تتحول الأزمة من أزمة صحية إلى اقتصادية، فضلا عن التكلفة الاجتماعية الباهظة لاستفحال أزمة البطالة وتأثيرها المباشر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.