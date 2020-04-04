شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تصل إيطاليا برسالة تضامن من الرئيس السيسي ومساعدات طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ووفد من القوات المسلحة المصرية اليوم، السبت، إلى دولة إيطاليا، وذلك خلال زيارة رسمية تحمل خلالها رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى دولة إيطاليا، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وصول الوزيرة، كان في استقبالها وزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو"، الذي أعرب عن سعادته وشكره وتقديره لما قدمته مصر من مساعدة وتضامنها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة ووفد القوات المسلحة قاما بتسليم الجانب الإيطالي شحنة من المساعدات الطبية والوقائية، لافتًا إلى أن تلك الزيارة تأتي امتدادًا للاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأمس مع رئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي"، وتأكيده الاستعداد الكامل لتقديم ما يمكن من دعم لإيطاليا خلال ما تمر به من ظروف صعبة في مواجهة فيروس كورونا، كما أشار كونتي إلى عزم إيطاليا على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر مجاهد أن الوزيرة محملة خلال تلك الزيارة برسالة مواساة وتعازي من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأصدقائنا من الشعب الإيطالي في وفاة ضحايا ڤيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مساندة المصابين.

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وتابع أن الوزيرة أعربت عن كامل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر، وتعازيهم للشعب الإيطالي الشقيق، حيث أكدت عمق العلاقات التاريخية القوية بين الشعبين ، كما أكدت ثقتها في نجاح دولة إيطاليا في تخطي هذه الأزمة خلال أسابيع قليلة قادمة.

ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو" عن شكره لجمهورية مصر العربية لوقوفها بجانب دولة إيطاليا ودعمها الكامل خلال تلك الأزمة، مؤكدًا أن دولة إيطاليا لن تنسى الشعوب التي ساعدتها ووقفت بجانبها في ذلك الوقت.

يذكر أن تلك المساعدات تأتي انطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة فى مختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم والتضامن الدائم فى أوقات المحن والأزمات".