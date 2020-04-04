شكرا لقرائتكم خبر عن شريف أبو النجا: الممرض الناقل لكورونا لمعهد الأورام لا يعمل بمستشفى 57357 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357، أن كل ما يتردد بشأن أن الممرض الناقل لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل المعهد القومى للأورام، يعمل فى مستشفى 57357 عار تماما من الصحة، ولا يمت للواقع بأى صلة على الإطلاق، مؤكدًا أن المستشفى تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة الفيروس، من خلال التعقيم المستمر للمبانى، وكذلك التنبيه على طاقم الأطباء والتمريض والإداريين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وهو ما تقوم إدارة المستشفى بمتابعة تطبيقه بصورة صارمة

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وكشف الدكتور شريف أبو النجا، فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن الممرض السبب فى نقل فيروس كورونا المستجد كوفيد19 كان يعمل فى مستشفى السلام، وفى نفس الوقت يعمل بمعهد الأورام، وهو السبب الرئيسى فى نقل عدوى فيروس كورونا إلى المعهد القومى للأورام.

وتساءل مدير مستشفى 57357 فى تصريحه، هل من المنطق أن الأطباء والممرضين غير معرضين للإصابة بفيروس كورونا المستجد؟، مؤكدا أن الجميع معرض للإصابة بالفيروس، وبالتالى فى مقدمتهم الأطباء والممرضين مثلهم مثل باقى المصريين.