شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "أسلحة ومخدرات ومليارات المخالفات".. حصيلة حملات الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد فيديو جهود وزارة الداخلية في استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات "الدقهلية ودمياط وبورسعيد"، ومنطقة "السحر والجمال" بدوائر محافظتى الشرقية والإسماعيلية،حيث ضُبط خلالها 714 متهم.

وأثمرت الجهود بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، خلال شهر، عن تنفيذ 18178 حكم قضائى متنوع، وضبط 2247 قضية متنوعة، وضبط 8 متهمين ومراقبين هاربين، وضبط وفحص 10902 عنصر إجرامى شديد الخطورة.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية في ضبط 4087 قطعة سلاح نارى، غير مرخصة بحوزة 3512 متهم، بينها "3 جرينوف– 2 رشاش– 367 بندقية آلية– 753 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 236 مسدس – 2726 فرد محلى- 8563 طلقة مختلفة الأعيرة"، وضبط 6 ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، وضبط 6090 قطعة سلاح أبيض.

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وتمكنت الحملات من ضبط 82 تشكيل عصابى، ضموا 248 متهم، إرتكبوا 437 حادث، وضبط 628 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم "14 بندقية آلية – 28 بندقية "غير مششخنة" – 9 مسدس – 137 فرد محلى – 434 سلاح أبيض".

وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 1985731 حكم قضائى متنوعة، بينها 8425 حكم جناية من بينها "8 أحكام بالإعدام – 422 حكم بالسجن المؤبد"، و589902 حكم حبس جزئى، و110995 حكم حبس مستأنف، و993510 حكم غرامة، و282899 حكم مخالفة.

ونجحت الجهود في إعادة 89 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 880 قضية أحداث، وضبط 970 قضية مصنفات فنية، وضبط 788595 مخالفة مرورية متنوعة، وكشف غموض 187 حادث "قتل عمد – خطف - سرقة بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة" بإجمالى 307 متهم.

ونجحت الحملات في غلق عدد من المراكز التعليمية والمطاعم والمقاهي، وضبط قضايا أموال بقيمة 7 مليار جنيه خلال شهر.