شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل إيطاليا بالصحة العالمية: عدد مصابى كورونا بالبلاد قد يصل لـ12 مليونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد ممثل إيطاليا لدى منظمة الصحة العالمية، فالتير ريتشاردى، بأن العدد الحقيقى للمصابين بفيروس كورونا المستجد فى بلاده قد يبلغ نحو 12 مليون شخص.

وقال ريتشاردى، الذى يتولى كذلك منصب نائب وزير الصحة الإيطالى، فى مقابلة مع صحيفة "Il Messaggero"، نشرت اليوم السبت: "من الممكن أن 20% من الإيطاليين أصيبوا بالمرض، وحتى الآن نحن رأينا فقط غيضا من فيض".

ويبلغ عدد سكان إيطاليا، وفقا لمعطيات أوائل 2020، نحو 60.3 مليون نسمة، ما يعنى أن 20% منهم يساوى حوالى 12 مليون شخص.

وأشار ريتشاردى، أستاذ علم الطب، إلى ضرورة إجراء فحوص مصلية أوسع تتيح دراسة الأجسام المضادة فى مصل دم المصابين بالفيروس بناء على تفاعلات المناعة، مبينا أن هذا الأمر سيسمح بتحديد العدد الحقيقى للمرضى بفيروس كورونا المستجد بشكل دقيق، وذلك وفق "روسيا اليوم".

Advertisements

وتشكل الولايات المتحدة أكثر دولة سجلت وفيات جديدة خلال 24 ساعة (1480)، ثم فرنسا (1120) وإسبانيا (932)، وفيما أعلنت الصين عن 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى عموم البلاد.

وقالت وزارة الصحة الهندية، السبت، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا قد ارتفع إلى 68، فى حين وصل تعداد الإصابات بالمرض إلى 2902 بعد تسجيل 601 إصابة جديدة، وكشف وزير الصحة الكويتى عن شفاء 11 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء فى الكويت إلى 93.

وفيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية: 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى إلى 508، وعدد الوفيات يصل إلى 17، وأكدت وزارة الصحة فى سلطنة عُمان، أنه تم تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كوورنا ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات 252، إضافة إلى تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المغرب ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 735.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل هذا الفيروس إلى مختلف دول العالم، وتسعى السلطات المحلية داخل الدول التى ظهر فيها الفيروس إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية، مثل إغلاق المدارس والجامعات وفرض حظر التجول وغيرها من أجل السيطرة على انتشار هذا الفيروس، وفيما تعمل مختلف شركات الأدوية ومعامل الأبحاث الطبية على التوصل لعلاج أو لقاح لفيروس كورونا.