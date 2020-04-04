شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع مساعدات مالية ومواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ،عن توزيع مساعدات مالية ومواد غذائية جافة ولحوم، مقدمة من جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، على الفئات الأقل دخلا وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل، والأسر الأولى بالرعاية بمراكز الحسينية، وأولاد صقر، وديرب نجم، وأبو حماد، وذلك تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف العبء والمعاناة عن الأسر الأكثر احتياجا والأقل دخلا.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية، ومحدودي الدخل ، وتسعى جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة، لتقديم أفضل الخدمات لهم والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.