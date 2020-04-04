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محافظ المنوفية يتفقد مصنعًا لإنتاج الكمامات بقويسنا

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، السبت، مصنع لإنتاج الكمامات والمستلزمات الطبية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، للتأكد من انتظام سير العمل بالمصنع واتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس ، رافقه الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، ووكيل وزارة الصحة، ورئيس مركز ومدينة قويسنا، ورئيس الجهاز الاداري بالمنطقة الصناعية .

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار العمل بالمصانع حتى تستمر عجلة الإنتاج في الدوران، مشددا على التزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين.

محافظ المنوفية يتفقد مصنع لإنتاج الكمامات

كما شدد على ضرورة تشغيل مصانع المنتجات الغذائية والأدوية حتى نتمكن من سد احتياجات المواطنين بصفة دائمة.

وتحدث المحافظ مع العمال وحثهم على بذل المزيد من الجهد في هذه المرحلة الراهنة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بما يضمن الحفاظ على صحتهم، مؤكدا ضرورة تخفيض العمالة والالتزام بمواعيد الحظر، وتوفير وسيلة مواصلات آمنة لهم بما يضمن الحفاظ عليهم.

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