شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: 90% من طلاب أولى ثانوي بالمحافظة تسلموا شرائح التابلت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار توزيع شرائح بيانات التابلت التعليمي على طلاب الصف الأول الثانوي من خلال 13 منفذا بالمدارس.

وأوضح المحافظ في بيان، السبت، أنه جرى توزيع 28 ألفًا و396 شريحة على الطلاب بنسبة 90% من أصل 31 ألفًا و479 شريحة حتى الآن باتباع التدابير الوقائية الكافية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشاد المحافظ بأهمية وعي الطلاب وثقافتهم في مواجهة فيروس كورونا واستجابتهم للتعليمات الوقائية لمنع للتكدس، حيث تم تخصيص مقاعد متباعدة في المدارس لاستقبالهم وأولياء أمورهم، كما تم تعقيم المدارس المخصصة والتشديد على ترك مسافة آمنة بين المواطنين لمنع التكدس.