شكرا لقرائتكم خبر عن مصرية من داخل الحجر الصحي: «شكرًا للي ساعدونا نرجع في هذه الأوقات العصيبة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت سماح سعيد سلامة، إحدى المصريات العائدات من الولايات المتحدة إلى مصر، على متن الرحلات الاستثنائية التي نظمتها أجهزة الدولة لإجلاء المصريين بسبب فيروس كورونا، الشكر للدولة المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزيرة الهجرة، وسفارة مصر في أمريكا، قائلة: «شكرا لكل اللي ساعدونا نرجع في هذه الأوقات العصيبة، مفيش دولة عملت اللي مصر عملته عشان ترجع أبناءها العالقين في الخارج في ظل الظروف الصعبة دي».

وقالت «سلامة»، التي توجد حاليا بالحجر الصحي بإحدى القرى السياحية بمرسى علم، إنها سافرت لعمل معادلة لشهادتها الدراسية و«حجزت الامتحان وحجزت تذكرة ذهاب وعودة من يوم ٧ مارس ٢٠٢٠ ليوم ٢٢ مارس، وللأسف مطار القاهرة أوقف الرحلات يوم ١٩ مارس، ولم أتمكن من شراء تذكرة عودة إلى مصر».

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وأضافت: «كنت أحمل جواز سفر أمريكي، وتوقعت أنه لا يتم وضع اسمي في الأولوية لمجرد أنني لا يوجد معي جواز السفر المصري، ولكن السفارة اتصلت بي قبل السفر بيومين يأكدون أنهم اعتبروا حالتي وحالة ابنتي استثنائية وأرسلوا لي التذكرة، وطبعا فرحتي بالمكالمة دي لا توصف لأنني سأعود لمصر».

وعن الحجر الصحي، ذكرت «سلامة»: «خلال تواجدي داخل الحجر الصحي بإحدى القرى السياحية بمرسى علم تلقيت تعليمات الحجر الصحي، وأولها ممنوع خروج من الغرف غير بعلم من الفريق الطبي عشان منخرجش كلنا مرة واحدة للتمشية، وممنوع النزول لحمام السباحة نهائيا، وممنوع التردد على المطعم، لأن الأكل بيتم وضعه على ترابيزة أمام باب الغرفة (٣ وجبات وأكلهم حلو أوي)، وأن الفريق الطبي يمر على الغرف ٣ مرات في اليوم يطمن علينا».

وأردفت: «أى استفسار بيبقي عن طريق التليفون فقط، والإقامة مجانا مدفعناش جنيه واحد، وأنا بجد بشكر أي حد كان مسؤول عن إننا نقدر نرجع بالطريقة الجميلة دي».

واختتمت «سلامة» حديثها بالقول: «شكرا لمصر وللرئيس السيسي ووزيرة الهجرة وسفارة مصر في أمريكا وكل اللي ساعدونا نرجع في هذه الأوقات العصيبة»، مضيفة: «مفيش دولة عملت اللي مصر عملته عشان ترجع أبناءها العالقين في الخارج في ظل الظروف الصعبة دي».

الحجر الصحي بمرسي علم

الحجر الصحي بمرسي علم

الحجر الصحي بمرسي علم

الحجر الصحي بمرسي علم