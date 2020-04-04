شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و400 ألف جنيه لمد خطوط مياه لقرى بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن البدء في مد خطوط مياه قطر ٤ بوصة لعدد من القرى بمركز سمالوط، جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة الاهتمام بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إن الخطوط التى يتم تركيبها بهذه القرى تمتد لمسافة أكثر من ٧٠٠٠ متر، وتم تنفيذها بتكلفة إجمالية مليون وربعمائة ألف جنيه، وتم توصيلها بالمجالس القروية بالبيهو وقلوصنا ومدينة سمالوط وبني غنى.

وأكد الشهاوى أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها بدعم المناطق المحرومة داخل محافظة المنيا بخطوط المياه بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب.