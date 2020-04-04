شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز سوهاج الجديدة يسترد قطعة أرض بعد التعدي عليها للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، والمشرف على مدينة أخميم الجديدة، إنه تم شن حملة لإزالة التعديات واسترداد قطعة أرض بمساحة حوالى فدان ونصف من الأراضي المملوكة بمدينة سوهاج الجديدة، حيث استغل المعتدى الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد وقام بالتعدي على قطعة الأرض بتحويلها إلى أرض زراعية، رغم أنه سبق تنفيذ قرار إزالة للتعدي على ذات قطعة الأرض في وقت سابق.

وقال «عبدالرحيم» إن الحملة أسفرت عن إزالة التعديات عن قطعة الأرض واستردادها للمرة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المعتدى، موضحاً أنه تم تنفيذ الحملة بمعرفة الإدارات المعنية بالجهاز وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث تم تجهيز جميع المعدات العاملة في الجهاز لتنفيذ الحملة.

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة التعديات وضبط المخالفات بالمدينة، وأنه لا تهاون مع المعتدين والمخالفين في استيداء حق الدولة ومنع التعديات.