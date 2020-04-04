«صبحي» يشهد انطلاق أكبر حملة تعقيم وتطهير لمراكز شباب مصر ضد كورونا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح السبت، بحي الأسمرات، انطلاق فعاليات أكبر حملة تعقيم وتطهير لمراكز شباب مصر والقرى، والتي تنفذها الوزارة في إطار الإجراءات الإحترازية المتبعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الحملة في العاشرة صباح اليوم داخل 4300 مركز شباب على مستوى الجمهورية والقرى المحيطة بها، وتستمر حتى الساعة الثانية ظهر اليوم بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات المتطوعين من مختلف المحافظات أعضاء كل من «مراكز الشباب، مبادرة شباب يدير شباب، الكشافة والجوالة»، وممثلي مديريات الشباب والرياضة، وتتضمن أعمال التنظيف والتطهير داخل مراكز الشباب وتعقيم أماكن صرف المعاشات، وتنظيم المواطنين، وتطهير مجموعة من القرى، كما تتضمن الحملة قيام مجموعة من الطلائع في عدد من الميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية»، بنشر الملصقات المختلفة وعرض مجموعة من المواد الإعلامية المصورة للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا وأسباب انتشار العدوى وطرق مكافحتها.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بحرص الشباب على المشاركة في فعاليات الحملة والقيام بتطهير مراكز الشباب والقرى لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتزامهم التام بإجراءات الوقاية، وارتداء قفازات الأيدي والكمامات أثناء عملية التطهير، ومراعاة المسافات بينهم أثناء القيام بأعمال التطهير والتنظيف.

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وأوضح صبحي أن الوزارة ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، انطلاقًا من حرصها على الحفاظ على صحة الشباب والمواطنين، لافتًا إلى التعاون مع مختلف الجهات من أجل توعية المواطنين بالفيروس المستجد وطرق الوقاية منه.

وفي سياق آخر، حرص وزير الشباب والرياضة أثناء تواجده بحي الأسمرات على التوجه لمشروع إنشاء المدينة الرياضية بالأسمرات لرصد معدل إنجاز إنشاءات المشروع على أرض الواقع، والذي يشمل منطقة ملاعب بالأبعاد القانونية وملاعب خماسية وملاعب متعددة أغراض وحمام سباحة أولمبي وحمام سباحة تدريبي وحمام سباحة للأطفال، ومبنى اجتماعي، وصالة جيم.

وقام صبحي بجولة تفقدية لعدد من مراكز الشباب شملت مركز شباب عين الصيرة، ومركز شباب الجمالية، ومركز شباب الصفا لمتابعة الإجراءات الإحترازية المتخذة ضمن حملة التطهير والتعقيم من في ظل مواجهة فيروس كورونا، ومعاينة أعمال التطوير القائمة ببعضها.

وأكد وزير الشباب والرياضة على الدور المجتمعي لمراكز الشباب وتسخير إمكانياتها لخدمة المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال الاستفادة منها في خدمات البريد وصرف المعاشات للمواطنين، والمجالات الصحية، وتطهير وتعقيم المناطق المحيطة بها في ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.

وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق أكبر حملة تعقيم وتطهير لمراكز شباب مصر ضد كورونا

وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق أكبر حملة تعقيم وتطهير لمراكز شباب مصر ضد كورونا

وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق أكبر حملة تعقيم وتطهير لمراكز شباب مصر ضد كورونا

وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق أكبر حملة تعقيم وتطهير لمراكز شباب مصر ضد كورونا

وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق أكبر حملة تعقيم وتطهير لمراكز شباب مصر ضد كورونا

وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق أكبر حملة تعقيم وتطهير لمراكز شباب مصر ضد كورونا

وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق أكبر حملة تعقيم وتطهير لمراكز شباب مصر ضد كورونا

وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق أكبر حملة تعقيم وتطهير لمراكز شباب مصر ضد كورونا

وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق أكبر حملة تعقيم وتطهير لمراكز شباب مصر ضد كورونا

وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق أكبر حملة تعقيم وتطهير لمراكز شباب مصر ضد كورونا

وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق أكبر حملة تعقيم وتطهير لمراكز شباب مصر ضد كورونا

وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق أكبر حملة تعقيم وتطهير لمراكز شباب مصر ضد كورونا

وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق أكبر حملة تعقيم وتطهير لمراكز شباب مصر ضد كورونا

وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق أكبر حملة تعقيم وتطهير لمراكز شباب مصر ضد كورونا