شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا عن استمرار حملات إزالة التعديات: لا تهاون مع المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن جميع أجهزة المحافظة لن تتهاون في التصدي لأي حالات للتعدي على أراضي الدولة، وكل من تسول له نفسه عدم احترام القانون والبناء المخالف دون ترخيص، مشددا على رؤساء المراكز والنواب ورساء الأحياء والقرى بضرورة مراجعة أوضاع العقارات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي إطار تنفيذ تكليفات المحافظ، أزالت الوحدة المحلية لمركز ملوي أربع حالات على أراضي أملاك دولة بقريتي تونا الجبل وابشادات في المهد.

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وأشار عامر طه، رئيس المركز إلى استمرار الحملات بشكل مستمر والتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق الدولة، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية.

وفى مركز العدوة، أوقفت الوحدة المحلية حالة تعد في المهد بالبناء على أرض ولاية الأوقاف بقرية عطف حيدر على مساحة 90م2، كما تستمر الوحدة المحلية في متابعة كافة أشكال التعدي على اراضي أملاك الدولة.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شدد خلال التواصل معه بالفيديو كونفراس على جميع المحافظين بضرورة ترصد جميع حالات التعدي على الأراضي وإزالتها على الفور.