شكرا لقرائتكم خبر عن من نادي الجولف إلى «أبوربيع».. «قناة السويس» ترسل قافلة غذائية لمواطني العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت قافلة الدعم الغذائي التي أرسلها الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى مقر عزبة أبوربيع، التابعة للوحدة المحلية لقرية السبع آبار بمركز أبوصوير بالإسماعيلية، التي تخضع للعزل الطبي بعد إصابة مواطن وزوجته بفيروس كورونا.

قافلة غذائية من هيئة قناة السويس لعزبة أبو ربيع تحت العزل الطبى

وتحركت القافلة من مقر نادي الجولف التابع لهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية إلى عزبة أبوربيع تحمل كراتين معبأة بالمواد الغذائية إلى مواطني المنطقة الخاضعة للعزل الطبي والبالغ عددهم نحو 300 مواطن في 52 أسرة.

وأكد مصدر مسؤول بهيئة قناة السويس أن الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة كلف بمتابعة يومية للمنطقة والقيام بتقديم الدعم الغذائي لها طوال فترة العزل الطبي، البالغ 14 يومًا مع تكليف إدارة الأشغال بالهيئة بعمل تطهير شامل لشوارع ومنازل المواطنين بالمنطقة على مدار فترة العزل الطبي.

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وقال عاطف ربيع أحد قيادات عائلة أبوربيع بالمنطقة إن قافلة الهيئة للمواد الغذائية دخلت من الحواجز الأمنية، وتم التنسيق مع مسؤولي الوحدة المحلية لتوزيعها على المواطنين بالمنطقة موجها الشكر لهيئة قناة السويس.

قافلة غذائية من هيئة قناة السويس لعزبة أبو ربيع تحت العزل الطبى

ونفى عاطف ما تردد عن محاولات بعض أبناء ابو ربيع الهروب من الحجر عبر طريق جبلي، مؤكدًا التزام جميع أبناء المنطقة بالعزل وإغلاق جميع طرق القرية المؤدية إلى «أبوربيع».

وأكد علاء محسن، رئيس الوحدة المحلية للسبع آبار في الشرقية، أن إعانات عاجلة وصلت من بعض مؤسسات المجتمع المدنى تم توصيلها للمواطنين، لافتًا إلى أن قافلة هيئة قناة السويس هي الأكبر من نوعها، وجرى توزيعها على المواطنين، مشددًا على ما وصفه بالالتزام التام من المواطنين بالحظر الطبي.

وكشف علاء أن العينة التي تم الحصول عليها من أبناء المواطن وزوجته المصابين بكورونا جاءت سلبية، وأنه لا يوجد أي شخص مصاب بمنطقة اأبوربيع سوى المواطن وزوجته ويتلقون العلاج بمستشفى الحجر الصحى بأبوخليفة.

من ناحية أخرى سادت حالة من الغضب بين المواطنيين بعد قرار استئناف العمل بمصانع منطقة الاستثمار، التي تضم نحو 20 ألف عامل مطالبين بمنحهم إجازة إضافية بعد انتهاء الإجازة الممنوحة لهم الجمعة.