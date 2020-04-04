شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والآثار»: خط ساخن لتلقي استفسارات العاملين بالقطاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والآثار، السبت، أنه في إطار حرص الوزارة للحفاظ على حقوق العاملين بالقطاع السياحي، والعمل على دعم قطاع السياحة والآثار تقنيًا، فقد تم تفعيل خط ساخن لتلقي آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي من خلال الرقم ١٩٦٥٤، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الاتصالات طبقًا للاتفاق المبرم بين وزيري السياحة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماعهما أواخر الأسبوع الماضي.

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كما أعلنت الوزارة أنه سيتم لأول مرة تفعيل خط ساخن لتلقي استفسارات السائحين ومقترحاتهم، وذلك قبيل عودة الحركة السياحية مرة أخرى.

وأوضح عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى العاملين سوف تستقبل شكاوى العاملين بالقطاع السياحي طوال أيام الأسبوع، وفي العطلات والأعياد الرسمية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، وسوف يتم اتخاذ جميع البيانات الخاصة بالمتصل ومعرفة تفاصيل شكواه أو استفساراته لعرضها على القطاع المختص بالوزارة والتحقيق فيها والوصول إلى الحل المناسب، مشيرا إلى أن العاملين على الخط سوف يعاودون الاتصال بالمشتكي بالحل ومصير شكواه.

وأكد العاصي على أن هذا الخط يعد بمثابه منفذ وآلية تواصل سريعة وبسيطة مع العاملين بالقطاع السياحي ليتم الاستماع إلى أفكارهم وآرائهم وشكواهم.