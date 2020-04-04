شكرا لقرائتكم خبر عن نائي يتقدم بطلب إحاطةضد حزب يحشد الآلاف لمؤتمر «خليك في البيت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب عبدالحميد كمال، صباح السبت، ببيان وطلب إحاطة عاجل للحكومة حول بعض الممارسات التي وصفها بـ«غير المسؤولة التي تستوجب المحاسبة الحاسمة بالقانون والإعلان عن محاسبة المسؤولين عنها، بقيام أحد الأحزاب بدعوة المواطنين وحشدهم بالآلاف، تحت شعار مؤتمر خليك في البيت».

وقال إن الأمر يشكل خطورة على الصحة العامة ونحن في حالة جائحة كورونا التي تهدد البشرية وفي القلب منها المصريين.