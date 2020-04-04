شكرا لقرائتكم خبر عن 70 شخصًا في ملعب أثناء الحظر.. تحرير محضر ضد مسؤولي مدرسة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت هناء عقيلة، رئيس مدينة سر س الليان، بأنه عقب قيامها بجولة لتفقد غلق المحال عقب الخامسة، تطبيقاً لقرار حظر التجوال، للحد من انتشار فيروس كورونا، فوجئت بعدد من الأصوات الخارجة من إحدى المدارس، وبتتبع الصوت وجدت أن مصدره مدرسة «النصر الابتدائية سرس الليان»، وقيام ما يقرب من 70 شخصًا بتحويل فناء المدرسة لملعب كرة قدم وقيامهم بلعب مباراة كروية.

وقامت على الفور بتحرير محضر إثبات حالة بمركز شرطة سرس الليان، وقالت في تصريحات خاصة للمصري اليوم: «فوجئت بتواجد عدد كبير من الشباب والأطفال يمارسون لعبة كرة القدم بالملعب الخاص بالمدرسة، فقمت ومن معى بحملة إخلاء المدرسة، فقد بلغ عددهم 70 شخصاً بخلاف الأطفال، ولا يوجد إلا عامل البوابة بالمدرسة، فقمت بتحرير محضر إثبات حالة وغلق المدرسة وإعداد مذكرة وعرضها على المحافظ».

وبسؤالها عن أن المدرسة تتم بها أعمال تجديد ولم تسلم لإدارة سرس الليان التعليمية؟، أكدت أن المدرسة بها مبنى يعمل ومبنى آخر تتم أعمال التجديد به، وإن الواقعة كانت بداخل فناء المدرسة.

ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، في تصريحات للمصري اليوم، أنه تم تحويل الواقعة بأكملها إلى النيابة الإدارية للتحقيق/ واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخطئين، مؤكدا على استمرار حملات التفتيش على أماكن التجمعات من مطاعم وكافيهات وصالات رياضية بمراكز المحافظة.