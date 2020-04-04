شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب أولى ثانوى.. اعرف توقيت دخول الامتحان التجريبى خلال مدة الاختبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل دخول طلاب الصف الأول الثانوى العام على الاختبار التجريبى خلال مدة الامتحان أثناء انعقاده فى اليوم الواحد، الخليج 365" يقدم فى التقرير التالى آلية دخول الطلاب على الامتحان.

ـ ليس شرطا أن يتم الدخول على الامتحان مع بدء توقيته مباشرة.

ـ لو الامتحان هيبدأ 8 صباحا يستطيع الطالب الدخول مثلا 8 وربع صباحا أو التاسعة صباحا.

ـ توقيت الامتحان يبدأ العد من وقت فتح الامتحان وليس الوقت المحدد فى جدول الامتحان الذى تم الإعلان عنه.

ـ ليس من المصلحة دخول جميع الطلاب على الشبكة مرة واحدة لأن الامتحانات لا تعقد على شبكة المدرسة.

ـ تم توزيع الأحمال حتى يتمكن جميع الطلاب من فتح الامتحان.

ـ يجب على الطالب الالتزام بالفترة المحددة للامتحان حسب محافظته.

- الامتحان يبدأ فى الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

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ـ الفترة ما بين الساعة 8 صباحاً حتى 10 صباحاً يؤدى طلاب 6 محافظات الامتحان.

ـ تشمل: القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر.

ـ الفترة ما بين الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً طلاب 7محافظات.

ـ تشمل: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ـ الفترة ما بين 12 ظهراً إلى 2 ظهراً، طلاب 7 محافظات.

ـ الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح

- الفترة ما بين الساعة ٢ ظهراً حتى ٤ عصراً طلاب 7 محافظات.

ـ الشرقية والإسكندرية والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.