من المصريين للإيطاليين".. رسالة تضامن من القاهرة لروما لدعمها ضد "كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حملت الطائرتان العسكريتان اللتان تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير المقدمة من مصر إلى إيطاليا، رسالة طيبة تؤكد تضامن مصر مع ايطاليا في محنتها التي تعيشها مع تفشي وباء كورونا المستجد، والذي راح ضحيته الآلاف في إيطاليا. وجاءت الرسالة باللغتين العربية والإيطالية "من الشعب المصري إلي الشعب الإيطالي". Advertisements كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا، وذلك في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما سيساهم في تخفيف العبء عن دولة إيطاليا في محنتها الحالية خاصة في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات في إيطاليا. تأتي تلك المساعدات انطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة في مختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات.







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