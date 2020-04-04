شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع الوفيات لـ44 حالة والإصابات تبلغ 7589 إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الى 44 والاصابات الى 7589، فيما يخضع 98 شخصا للتنفس الاصطناعي بالكامل، ووصلت الحالات الحرجة الى 115، والمتوسطة الى 166، وارتفع العدد الإجمالي للمتعافين الى 427، منهم 24 خلال اليوم الأخير.

ودفع التسارع في ارتفاع عدد حالات كورونا في إسرائيل الى زيادة تشديد القيود ولا سيما على المجتمعات اليهودية المتشددة التي كانت ترفض الانصياع لتعليمات وزارة الصحة بالبقاء في المنازل وعدم التجمع.

وأوضحت بيانات وزارة الصحة فإن الأحياء والمدن الأرثوذكسية المتشددة دينيا باتت بؤرا لتفشي فيروس كورونا المستجد بعد تجاهل الحاخامات البارزين في البداية وحتى رفض أوامر الدولة لإغلاق المؤسسات التعليمية والحد من الحضور الى الكنس.

Advertisements

يأتي هذا الارتفاع مع دخول أنظمة طوارئ جديدة حيز التنفيذ، الجمعة، أقرتها الحكومة ليل الخميس الجمعة، تمنح السلطات الإسرائيلية صلاحية منع الدخول والخروج من منطقة محددة في حال انتشار فيروس كورونا فيها، وأعلنت مدينة بني براك اليهودية المتشددة انه يحظر الدخول والخروج منها.

وسينشر الجيش ما بين 800 وألف جندي في بني براك مهمتهم مساندة السلطات المدنية بسبب عدم الالتزام نسبيا بتعليمات وزارة الصحة في المدينة، وسيقوم الجنود بتوزيع الطعام والأدوية ويساعدون في إجلاء بعض الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض وباء كوفيد-19.