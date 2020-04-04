شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستعد لاستقبال رحلة جديدة من واشنطن لنقل العالقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل إلي مطار مرسي علم، صباح غدا الأحد، ثاني رحلات شركة مصر للطيران الاستثنائية القادمة من واشنطن والتي تم تشغيلها لعودة المصريين العالقين هناك بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد قرار تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية حتى 15 أبريل المقبل، ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث استعد مطار مرسي علم لاستقبال الطائرة من خلال أطقم طبية لإجراء الكشوفات الطبية علي العائدين فور وصولهم.

كانت قد أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، إنه تم الانتهاء من تجهيز فندق آخر بمدينة مرسي علم السياحية لاستقبال المصريين العالقين بمطارات الولايات المتحدة الأمريكية كحجر صحي لهم لمدة 14 يوماً للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وتواصل الشركة الوطنية مصر للطيران، تسيير رحلات استثنائية إلى العديد من دول العالم، لعودة المصريين العالقين بالخارج.

وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ويستمر حتى 15 أبريل القادم، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.