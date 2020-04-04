شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بعيد ميلاد أصغر مريضة مصابة بالكورونا بمستشفى العجمى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت مستشفى العجمى النموذجى ، مستشفى الحجر الصحى بالإسكندرية ، اليوم بعيد ميلاد أصغر طفلة مصابة بفيروس كورونا الطفلة "ليمار" داخل المستشفى ، وقامت إدارة المستشفى و فريق الأطباء والتمريض بالاحتفال بها ، مع والدتها المحتجزين بالحجر الصحى داخل المستشفى وتنظيم حفل عيد ميلاد و"تورتة" للطفلة الصغيرة.

و تقدمت والدة الطفل بالشكر الى ادارة المستشفى، مؤكدة على أنهم فوجئوا بتنظيم هذا الاحتفال الذى أدخل السعادة على قلوبنا ، كما تقدمت بالشكر الى ادارة المستشفى و فريق الاطباء و التمريض على الرعاية الصحية و النفسية المقدمة لهم داخل المستشفى ".

من جانبها، أكدت الدكتورة مرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية "مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا"، أنه حتى الآن، قد تم خروج 33 حالة بعد تماثلهم للشفاء من المرض.

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وأكدت مدير مستشفى العجمى النموذجى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن جميع فريق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبي والتفانى فى معالجة المصابين، وقالت: " نشعر بسعادة كبرى عند تماثل إحدى الحالات للشفاء وخروجها بعد التعافى"، مضيفة أنه تم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية ضمن مستشفيات العزل بالجمهورية تحت رعاية وزارة الصحة، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت إنه يتم الاحتفال بكل حالة تخرج من المستشفى تعبيرا عن السعادة بحالات الشفاء، مشيدة بدور الجهات المعنية الأخرى فى التشجيع ورفع الروح المعنوية للأطقم الطبية داخل المستشفى، وبالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتعد مستشفى العجمى النموذجى، "مستشفى الحجر الصحى بالإسكندرية"، هى خط الدفاع الأول عن الإسكندرية ضد فيروس كورونا، حيث تم تخصيص المستشفى من قبل وزارة الصحة لتكون المستشفى الخاص باستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، بعد أن تم تجهيزها بكافة الأجهزة الطبية الحديثة للتعامل مع هذا الفيروس، وسجلت المستشفى مؤخرا ارتفاع معدلات الشفاء بها، حتى بلغت حالات الشفاء 33 حالة حتى الآن، حيث ترتفع معدلات الشفاء يوما بعد يوم، ويتم خروج حالة أو أكثر يوميا من المستشفى بعد التعافى والشفاء من المرض.