شكرا لقرائتكم خبر عن أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت سلطات مدينة شينزين الصينية منع أكل الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب وبعض الحيوانات البرية التى يتم تربيتها، وأصدرت قانونا سيتم تطبيقه بداية مايو وهى بذلك أول مدينة صينية تطبق هذا القرار. وجعلت الصين أكل الحيوانات البرية غير قانوني بعد تفشى فيروس كورونا، وستحظر شينزين استهلاك الحيوانات البرية المحمية من الدولة والحيوانات البرية المرباه. Advertisements وتشمل الحيوانات المتاح استهلاكها الخنازير، والأبقار، والأغنام، والحمار، والأرانب، والدجاج، والبط، والأوز، والحمام، والسمان والحيوانات المائية التي لا تحظرها القوانين. وأعلنت السلطات أن غرامة المخالفة ستكون 30 ضعف من قيمة الحيوان البري.

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