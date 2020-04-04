شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توصى اتباع آداب "العطس" لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.. "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل انتشار فيروس كورونا، بمختلف أنحاء العالم، يجب الالتزام التام بآداب العطس خوفا لم اضطررت الذهاب إلى العمل أو التواجد برفقة أشخاص، وذلك لمنع نقل العدوى، نشرت وزارة الصحة المصرية، "إنفوجراف" عبر حسابها بموقع تويتر، حول آداب العطس،وعلق قائلة :" اتبع آداب العطس والسعال لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد".



وزارة الصحة والسكان عبر تويتر

وأوصت وزارة الصحة المصرية من خلال الالتزام بخمسة أشياء عند العطس، حيث جاءت كالتالى:

استخدم المناديل الورقية عند العطس أو الكحة التخلص من المناديل بأسرع وقت بعد الاستخدام غسل الأيدي بالماء والصابون أو بالمطهرات الكحولية، استخدام الكوع أو أعلى الذراع عند العطس أو الكحة في حالة عدم وجود منديل.تجنب العطس أو الكحة بالقرب أي شخص.



إنفوجراف لأداب العطس والسعال

كانت نوهت وزارة الصحة والسكان عدم صحة ما تم تداوله من أرقام وإحصائيات خاصة بمرضى فيروس كورونا (كوفيد-19) في مصر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، نافية بذلك صلة الوزارة بتلك الإحصائيات المتداولة، والتى تحمل شعار وزارة الصحة والسكان.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن كل هذه المستندات غير صحيحة ومنسوبة كذبًا لوزارة الصحة.

وناشد مجاهد، كافة المصريين عدم استقاء المعلومات إلا من مصادرها الرسمية وخاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به البلاد، مؤكدًا أن الوزارة تعلن كافة الأرقام والتفاصيل بشكل رسمي ودقيق وبمنتهي الشفافية وتحت إشراف منظمة الصحة العالمية.

وتهيب وزارة الصحة والسكان بالمواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية التي تداولت تلك المستندات الخاطئة، تحري الدقة الشديدة فيما ينشر من معلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية ونشر الأرقام الرسمية الصادرة عن البيانات الرسمية للوزارة، وذلك لمنع إثارة البلبلة والقلق والفزع لدى المواطنين.