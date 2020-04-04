شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تشغيل خط الربط مع السودان بالكامل فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم تشغيل خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان بشكل كامل بقدرة 300 ميجا وات خلال الرع الأول من 2021، موكدً أنه تم الاتفاق مع كبرى الشركات المتخصصة لتوريد المعدات اللازمة للجانبين المصرى والسودانى لاستكمال الأعمال الخاصة بإنشاء الربط.

وأوضح شاكر، لـ"الخليج 365"، أنه تم اطلاق التيار الكهربائى رسميا فى المرحلة الأولى من خط الربط بين مصر والسودان بقدرة 60 ميجا وات من إجمالى قدرة المشروع الذى يبلغ 300 ميجا وات، بعدما انتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تشغيل الدائرة الأولى للخط.

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وكشف وزير الكهرباء، أنه لم يتم إطلاق التيار إلا بعد التأكد من نجاح تجارب التشغيل التى بدأت منذ ما يقرب من شهر ونصف للتأكد من سلامة الخط قبل اطلاق التيار الكهربائى رسميًا، كاشفا أنه تم معالجة جميع المشاكل الفنية لدى الجانبين المصرى والسودانى أثناء تجارب التشغيل التى بدأت منذ فترة، لافتا إلى أنه جارى العمل إطلاق التيار الكهربائى بالخط بباقى المراحل بشكل تدريجي.

الجدير بالذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إنشاء الخطوط الهوائية للمشروع بالكامل فى وقت قياسى، وشهد المشروع زيارات متبادلة بين البلدين لسرعة الانتهاء من تركيب المهمات بالخط السودانى لبدء تشغيل المشروع، وبلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليونا و550 ألف جنيه.