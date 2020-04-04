شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قضايا كسب غير مشروع وغسل أموال بقيمة 7 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث نجحت الحملات ـ خلال شهر ـ في مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة من ضبط 5950 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها 775 قضية ضرائب عامة، وكشف 449 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و399 قضية فى مجال الجمارك، و39 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و1386 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و751 قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط 24 قضية فى مجال "الإتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف الأموال"، و18 قضية فى مجال "الإختلاس والإستيلاء على المال العام والإضرار به"، و22 قضية "إحتيال مصرفى- بطاقات إئتمان- غسل أموال – كسب غير مشروع" ، بقيمة بلغت 7,250,056,149 سبعة مليارات ومائتين وخمسين مليوناً وستة وخمسين ألفاً ومائة وتسعة وأربعين جنيهاً مصرياً، وعملات أجنبية مختلفة بما يعادل 8,548,483 جنيه. وشنت مباحث التموين حملات مكبرة أسفرت عن ضبط 30973 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط 353 قضية إسطوانات غاز بمضبوطات بلغت 5680 إسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم 766800 جنيه، وتم ضبط 88 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1901570 لتر، وضبط 362 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت "279,89 طن – 4517 عبوة – 19قطعة" سلع غذائية وتموينية متنوعة. Advertisements وأثمرت الجهود عن ضبط 54 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت "5,480 طن– 480 عبوة -8410 قطعة" سلع مُدعمة متنوعة. ونجحت الحملات فى مجال قضايا التيار الكهربائى في ضبط 291934 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 198,541,722 – مائة وثمانية وتسعين مليوناً وخمسمائة وواحد وأربعين ألفاً وسبعمائة إثنان وعشرين جنيهاً.

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