إداريًا.. تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بقضية "أحداث أطفيح" لـ3 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين، قاما باقتحام مركز شرطة أطفيح، واضراب النيران فيه والتعدي على قوات الشرطة، عقب اعتصامي فض رابعة والنهضة والمعروفة إعلاميًا بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح"، لجلسة 3 مايو المقبل إداريًا؛ لتعذر حضور المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار والسعيد محمود وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة أحالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها .