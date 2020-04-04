ضبط عنصر إجرامي بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أحد العناصر الإجرامية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، أفادت قيام (أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بدائرة القسم) بالاتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال سيره بسيارة أجرة ملكه بدائرة القسم، وبحوزته (17 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 2 كيلو و 50 جرام"-هاتف محمول).

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بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائه.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.