"كنت بدافع عن والدتي".. التحقيق مع شاب بتهمة قتل أبيه بالعياط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
تجري نيابة العياط، اليوم السبت، التحقيق مع شاب، على خلفية اتهامه بقتل والده أمام والدته وشقيقه في منطقة العياط.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه (الأب)، تشاجر مع زوجته واستل سكينا من المطبخ وحاول التعدي عليها.
أضافت التحقيقات أن الابن وشقيقه تصدا إلى والدهما، وأخذ الابن الأكبر السكين منه لمحاولة إبعاده للدفاع عن والدته، فأصابه بطعنة في البطن أودت بحياته، "كنت بدافع عن والدتي".
كان مركز شرطة العياط تلقى بلاغا من أهالي قرية المساندة بقتل شاب لوالده، انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، وتبين أن المجني عليه يدعى "محمد. ع" 48 سنة مريض نفسي، كان يتلقى العلاج في مصحة أبوالعزايم وخرج منذ فترة، ودائم التشاجر مع زوجته وأبنائه.
تم إلقاء القبض على الابن المتهم، والتحفظ على والدته وشقيقه كشاهدي عيان، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.
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